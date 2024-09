Mercato OM : c’est confirmé pour Ismaël Bennacer !

Pisté par l’OM dans les derniers jours du Mercato, Ismaël Bennacer n’a pas pu rejoindre Marseille. Le milieu de terrain s’est blessé avec l’Algérie va bien être absent pour plusieurs mois !

En effet, le média SkySports Italia confirme la mauvaise nouvelle, « les examens effectués par Ismael Bennacer ont confirmé une grave blessure au muscle jumeau médial de son mollet droit. La semaine prochaine, le milieu de terrain, blessé à l’entraînement avec l’Algérie , sera réévalué par le staff médical des Rossoneri et décidera avec le club s’il doit opter pour un traitement conservateur ou une opération, l’hypothèse la plus probable. Bennacer ne reviendra pas sur le terrain avant janvier 2025 : l’arrêt sera d’ un minimum de 3 mois , même si les mois d’absence pourraient probablement devenir 4 mois. » Ce coup d’arrêt peut-il remettre en questions la possiblité d’un recrutement par l’OM lors du prochain mercato hivernal ?

🚨Ismaël Bennacer ne reviendra pas sur les terrains avant janvier 2025. {@SkySports} pic.twitter.com/1Dg78qsVWD — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) September 11, 2024





Ismaël Bennacer était la piste surprise de ce mercato d’été. Dans les dernières heures, il semblait être une vraie opportunité de marché pour Roberto De Zerbi. Finalement, le dossier ne s’est pas conclu à temps et l’Algérien est resté à l’AC Milan. Ce week-end lors de la trêve internationale avec les Fennecs, le milieu de terrain s’est blessé pour 3 mois. De quoi refroidir les avances du coach italien?

A LIRE AUSSI : OM : le bijou de Mason Greenwood à l’entraînement

AC Milan, Algérie : Ismaël Bennacer absent pour une durée de 3 mois https://t.co/8gcLMyWL4L — Foot Mercato (@footmercato) September 8, 2024

« S’il avait signé j’aurais été très content »

Après un mercato mouvementé jusqu’à la dernière minute, Ismaël Bennacer était tout proche de rejoindre l’OM cet été. Mais manque de liquidité et une trop grosse masse salariale au milieu a empêché un transfert, qui finalement pourrait se faire en janvier. Christophe de @CMFootball a pu donner son avis sur le joueur de l’AC Milan. « J’ai une approche double sur Bennacer, alors évidemment oui s’il avait signé j’aurais été très content. Excellent joueur, polyvalent sur le côté gauche, expérience, il peut vraiment nous apporter quelque chose, ça va matcher. En revanche de manière générale, est-ce que c’est le poste où on a besoin de quelqu’un par rapport à ce mercato ? Pour moi non. »

« Si on peut faire un joueur comme Bennacer, il ne faut pas se priver » #OM #TeamOM #MercatOM l’intégralité de la video ici : https://t.co/M3m3RtfTN8 pic.twitter.com/J5r3RPJPoy — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 6, 2024

« On ne va pas se priver de Bennacer »

Mathieu, supporter de l’OM prend le relais. « Si on peut se permettre d’attirer un joueur comme Bennacer même si ce n’est pas le poste, aujourd’hui on a besoin de quelqu’un et on ne va pas se priver de Bennacer. Kondogbia je pense on le fera sortir l’année prochaine, ou en janvier. J’ai en tête un match de ligue des champions je crois qu’il fait contre l’Atlético de Madrid, il fait un match exceptionnel. J’ai vu en plus les vidéos de Bennacer où il dit que son coach rêvé c’est De Zerbi, où il dit que la plus belle ambiance qu’il ait vue c’est le vélodrome sur un match amical, c’est aussi un enfant de Arles donc le mariage est presque évident pour Bennacer. »