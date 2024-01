Mercato OM: C’est confirmé pour Luis Henrique !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Prêté par l’Olympique de Marseille à Botafogo depuis juillet 2022, Luis Henrique est de retour dans la cité phocéenne. Mais ce dernier n’est pas certain de rester jusqu’à la fin du mercato hivernal 2024…

En prêt à Botafogo depuis juillet 2022, Luis Henrique est de retour à l‘OM. L’ailier a été aperçu par Thierry Mode, toujours présent à l’entrée de la Commanderie. Si Henrique reprend l’entrainement avec l’OM, et que Gattuso veut le tester, il n’est pas dit qu’il soit encore là à la fin du mois. En effet, plusieurs clubs, surtout brésiliens, veulent le récupérer…

Luis Henrique de retour avant de repartir au Brésil ?

Retour de Luis Henrique ce matin à l’entraînement #TeamOM — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) January 3, 2024





L’ailier de 22 ans ne s’est pas imposé au Brésil avec seulement 6 buts inscrits en 59 matchs. Selon La Provence, la direction olympienne ne ferme aucune porte : le prêter, le vendre ou encore le conserver en raison de la CAN où le club phocéen risque de perdre plusieurs éléments offensifs (Harit, Sarr, Ndiaye).

🔹Luis Henrique 🇧🇷 devrait faire son retour à l’OM en janvier. Son OA liée à son temps de jeu à Botafogo ne devrait pas être levée. Les dirigeants olympiens ne ferment aucune porte : le conserver, le prêter ou le vendre. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/PkvdVrULZH — MercatOM (@Mercat_OM) November 21, 2023

Trois clubs brésiliens pistent Luis Henrique

D’après L’Équipe, Pablo Longoria ne devrait toutefois pas retenir son joueur si un club débarque avec une proposition comprise entre 6 et 7 millions d’euros. Le quotidien sportif affirme également que l’Atlético Mineiro, Cruzeiro et le Red Bull Bragantino seraient intéressés par le profil d’Henrique.

En attendant, le natif de João Pessoa reste dans le flou. « On ignore ce que Luis souhaite faire, a confié son agent dans L’Equipe. On ignore aussi si l’OM souhaite vraiment son retour, malgré encore un an et demi de contrat. C’est difficile de savoir ce qu’il va se passer. Pour l’instant ce n’est pas clair », a-t-il ajouté.

À noter que le Brésilien est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025.