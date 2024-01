Mercato OM : C’est confirmé pour Ounahi

Après des rumeurs de départs ces derniers jours, Azzedine Ounahi ne devrait finalement pas quitter l’Olympique de Marseille d’après les informations d’Hakim Zhouri, journaliste pour les Lions de l’Atlas.

Le mercato hivernal va s’activer dans le sens des arrivées comme des départs. Depuis son ouverture, des rumeurs envoient plusieurs éléments hors de l’OM comme Azzedine Ounahi pisté en Arabie Saoudite, Vitinha ou encore Luis Henrique qui vient tout juste de faire son retour.

Concernant le milieu marocain, il ne serait pas du tout tenté par un départ cet hiver ! En effet, comme l’explique Hakim Zhouri, journaliste pour les Lionsde l’Atlas, Azzedine Ounahi ne souhaiterait pas quitter l’Olympique de Marseille et rejoindre un nouveau club lors de ce mercato. Il souhaiterait continuer son aventure à l’OM après la CAN.

🔴 Info: Azzedine Ounahi n’est pas sur le départ et actuellement aucune offre d’Arabie Saoudite n’a été transmise. Le joueur a encore un contrat de 3 ans 1/2 et souhaite poursuivre à l’OM. pic.twitter.com/FGX6ySSuDs — Hakim (@Z_hakos) January 4, 2024

Je le sens que je n’étais pas bien, que je n’étais pas le ‘vrai Ounahi’. Je n’étais pas à 100%

En ce début de saison, Azzedine Ounahi a vécu des moments compliqués dans sa vie personnelle mais aussi sur le terrain. L’international marocain s’apprête à jouer la CAN avec son pays et s’est exprimé à ce sujet au micro de RMC Sport. Le milieu de terrain est conscient de sa baisse de niveau et reprend peu à peu confiance.

« La série de matchs disputés avant la trêve avec l’OM nous sert-elle de semi-préparation pour la Coupe d’Afrique des nations? Oui, c’est pour regagner encore de la confiance, car quand tu passes par des moments très difficiles dans la vie… On est des joueurs mais avant tout des humains, ça joue dans la tête, je perdais un peu confiance. Maintenant, je retrouve un peu le sourire et je progresse. Je travaille dur en dehors du terrain. J’ai aussi pris un préparateur physique qui me fait travailler après les séances. La série de matchs joués avec l’OM va me servir pour la CAN et me permettre d’être vraiment prêt à 100%. Je suis quelqu’un de très dur avec moi-même. Quand je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. J’ai quelqu’un avec qui je travaille lors des avant-matchs et après-matchs. Dès qu’il voit que mes performances baissent un peu, il me parle direct. Je le sens que je n’étais pas bien, que je n’étais pas le ‘vrai Ounahi’. Je n’étais pas à 100%, je n’étais pas moi-même. Certes, il y avait des choses qui étaient très difficiles à encaisser. Mais c’est la vie. Parfois, il faut accepter et passer à autre chose, c’est ce que j’ai fait. Maintenant, je travaille, je suis plus concentré qu’avant, ce qui fait que je retrouve un peu le rythme et le Ounahi de la Coupe du monde », a expliqué Ounahi au micro de RMC. Espérons qu’il revienne à son meilleur niveau car l’OM en aura besoin à son retour.