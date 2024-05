Mercato OM : C’est confirmé pour Pau Lopez…

L’Olympique de Marseille aurait tranché pour le poste de gardien de but. La direction aurait l’intention de remplacer Pau Lopez d’après L’Equipe.

Le journal L’Equipe expliquait ce mercredi que l’Olympique de Marseille a tranché pour le poste de gardien de but. La direction aurait entamé « une réflexion » autour du poste et pourrait donc envisager de le remplacer dès cet été. Le quotidien sportif a interrogé Nicolas Dehon, spécialiste du poste, qui estime que l’Espagnol a de grosses qualité. Seulement, sa saison risque de se jouer dans les prochaines semaines, notamment ce jeudi soir face à l’Atalanta.

« La coloration de sa saison et le jugement sur son niveau se jouent maintenant, lors de ce sprint final, prévient-il. Il donne peu d’indications aux tireurs sur les face-à-face, il a une bonne gestuelle du haut du corps sur les frappes, il sort vite les bras. Et surtout, sous Gasset, on le retrouve haut sur le terrain et à l’aise dans la participation au jeu. Quand il prend le ballon et sort de sa surface, il attend qu’un mec fasse pression, et ça déstabilise l’attaque adverse, qui ne sait pas trop comment le cerner. Du coup, ça va créer un surnombre, et surtout, il a cette capacité à donner des ballons presque décisifs, encore pour Pierre-Emerick Aubameyang contre Lens, parce qu’il joue quinze mètres devant sa surface. »

Longoria prend contact avec Guillaume Restes?

Guillaume Restes, gardien de 19 ans et international français avec les espoirs est convoité par l’Olympique de Marseille ! En effet, un contact aurait déjà été établi entre la direction olympienne et les agents du gardien du TFC, qui sont les mêmes que ceux d’Iliman Ndiaye !

Sous contrat jusqu’en 2028, la pépite toulousaine est évalué à 12 millions d’euros, ce qui semble plutôt bas pour le potentiel du joueur. De plus, Restes ne serait pas contre un départ mais à une condition, rester numéro 1 des gardiens. Ce qui impliquerait une vente de Pau Lopez ou un déclassement de l’Espagnol dans la hiérarchie des gardiens.