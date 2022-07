Mercato OM : C’est définitivement terminé pour Saliba?

L’Olympique de Marseille a pu profiter des talents de William Saliba la saison dernière en prêt en provenance d’Arsenal. La tendance semble se confirmer, il devrait signer une prolongation avec les Gunners.

La saison dernière, Pablo Longoria a réalisé un gros coup en récupérant William Saliba en prêt. Le président de l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à insérer une option d’achat dans son transfert et l’a donc vu repartir à Arsenal à la fin de la saison.

Si le défenseur français montrait une envie de rester à l’OM pour plus de temps encore, il est finalement retourné chez les Gunners après les matchs avec l’Equipe de France et ses vacances. Saliba aurait même signé un nouveau contrat…

Une prolongation déjà signée pour Saliba?

Le compte Twitter AFC Stuff qui évoque l’actualité d’Arsenal au quotidien a publié une série de photos publiées par l’agent du défenseur français. Certains de ces clichés auraient été pris dans la salle où les joueurs signent leurs contrats.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Nouveau coup de froid pour cet attaquant?

Un indice sur l’avenir de William Saliba? Une chose est sûre, les supporters marseillais le regretteront s’il s’engage à rester chez les Gunners. Pour rappel, il ne lui reste qu’un an de contrat avec le club londonien pour le moment.

William Saliba’s agent, Djibril Niang on Instagram story, at London Colney where contracts are signed. 👀 [IG story: djibi25] #afc pic.twitter.com/ERPKpSwl1n — afcstuff (@afcstuff) July 11, 2022

Ça me déçoit un peu de Saliba

« Ça me déçoit un peu de Saliba, t’entendre ça parce qu’il a tellement clamé son amour pour l’OM, le dernier match quand il est rentré sur le terrain avec l’euphorie, le lendemain ou le surlendemain il avait dit « moi je veux rester à l’OM, c’est un club où ça vibre, il y a la ligue des champions ». Et là y a un retournement de situation. Je veux bien qu’Arteta ait pu dire « Saliba nous maintenant on veut le conserver ». Pour Saliba je pense que c’est plus une fierté de vouloir retourner à Arsenal comme il y a fait 0 match. De se dire aujourd’hui j’ai gagné en maturité, j’ai fait 52 matchs avec l’Olympique de Marseille en tant que titulaire, je veux montrer mes qualités à Arsenal et en Angleterre, je suis international. Je pense que pour lui c’est un défi. Enfin, il n’aurait pas dû trop s’avancer en fin de championnat avec l’Olympique de Marseille, c’est là où je suis un peu déçu parce que c’est un joueur que j’admire et que j’aime beaucoup. » Jean-Charles de Bono Sources : Football Club de Marseille (06/06/2022)