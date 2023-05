Mercato OM : C’est encore repoussé pour Gueye

La date pour Pape Gueye est une nouvelle fois repoussée ! Le milieu de terrain sénégalais ne connaîtra l’issu de son sort qu’en juin prochain !

Cela fait quelques mois maintenant que l’on sait que l’Olympique de Marseille risque une interdiction de recrutement de plusieurs mercato s’il est reconnu coupable dans l’affaire Pape Gueye ! Le milieu de terrain du Havre avait signé un contrat avec Watford mais avait finalement fait volte-face pour rejoindre l’OM.

Le TAS a mis plusieurs mois avant de se prononcer mais l’audience devait se dérouler les 8 et 9 mars dernier d’après RMC mais a été repoussée à plusieurs reprises. L’Equipe affirme ce mardi que le verdict devrait tomber à la fin du mois de juin.

🇸🇳¿Por qué debe el @SevillaFC fichar a Pape Gueye de forma definitiva?🇸🇳 ❤️¿Por qué debe ser el relevo de Fernando? 😰¿Sabías que fichó por el Watford pero no llegó a jugar? 😍¿Por qué es tan amigo de Sampaoli? 🤔¿Deben ficharle? ✍🏼 @AmaroJonay https://t.co/w7L1Hcoc7l — El Otro Balón (@elotrobalon) May 13, 2023

Séville espère que l’aventure de Pape Gueye ne reste pas qu’un Erasmus temporaire

Le média espagnol El Otro Balon s’est exprimé sur l’avenir de Pape Gueye au FC Séville. Ils espèrent que le milieu de terrain va enchaîner dans leurs rangs puisqu’il est devenu l’un des éléments essentiels pour la suite du projet du club.

« Pour le moment, l’accord indique un prêt jusqu’à la fin de la saison. Mais à ce jour, il semble que Marseille ne manque pas de Gueye et l’OM ne semble pas non plus manquer au milieu de terrain. Depuis ses débuts contre le FC Barcelone cinq jours après son arrivée dans la capitale andalouse, le joueur de 24 ans s’est parfaitement adapté, confie le média spécialisé. Son incorporation a été fondamentale, car elle a permis à Fernando de bénéficier de repos nécessaire. Séville devrait essayer de négocier car ils ont peut-être trouvé le bon recrutement dans un projet qui doit être rajeuni. Pape Gueye a une foulée atypique. Comme le disait Sampaoli, un mélange de bravoure et d’agressivité qui le fait parfois aller un peu vite dans l’accélération. Mais la plupart du temps, il atteint le but recherché : le ballon. Curieusement, c’est un milieu de terrain défensif qui, dans certaines sections du jeu, semble s’ennuyer dans sa zone, ce qui l’amène à sortir pour se pencher sur les côtés ou à monter avec le ballon. Oui, il se démarque par son physique, mais attention à sa vision de jeu. Il est toujours d’avoir toujours ce type de footballeur. Séville espère que l’aventure de Pape Gueye ne reste pas qu’un Erasmus temporaire qui laisse dans la tête des fans un ‘Que serait-il arrivé ?’ Pendant que le résultat est décidé, ils continueront à profiter de « la bête africaine ».