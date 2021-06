La rumeur prend de plus en plus d’ampleur ces derniers jours. Pau López se rapproche de l’OM pour devenir le gardien numéro 1 bis en concurrence avec Steve Mandanda la saison prochaine. L’affaire serait même bouclée…

Nous le savons depuis plusieurs semaines. L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un gardien numéro 1 bis pour le mettre en concurrence avec Steve Mandanda puis préparer sa succession dans les années à venir. Et comme l’ont annoncé les médias italiens, c’est Pau López qui aurait été choisi par les dirigeants olympiens pour assumer ce rôle. D’après le journaliste Nicolo Schira, les deux clubs se seraient entendus sur un prêt payant de 500 000€ avec une option d’achat non obligatoire de 15 millions d’euros pour le portier espagnol. L’affaire serait donc bouclée…

#PauLopez to #OlympiqueMarseille from #ASRoma on loan (€0,5M) with option to buy (€15M). Timing confirmed and 🔜 Done Deal! #transfers #OM #TeamOM https://t.co/WTDCxctFsQ

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 30, 2021