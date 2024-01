Mercato OM : C’est fait pour la 3e recrue, visite médicale OK !

D’après Fabrizio Romano annonce ce mercredi après-midi la réussite de la visite médicale de Faris Moumbagna ! L’attaquant camerounais l’a passé en Côte d’Ivoire où il est avec le Cameroun !

🚨⚪️🔵 Faris Moumbagna has just completed medical tests in Ivory Coast as new Olympique Marseille player. €8m deal with Bodø-Glimt, set to be sealed with official signatures now. pic.twitter.com/5Ct99XZKvq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2024

Daniel Riolo fustige le mercato de l’OM !

Sur RMC dans l’After, Daniel Riolo a donné son avis sur le mercato de l’OM après avoir discuté avec des scouts qui connaissent Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna qui arrivent des championnats turc, suisse et norvégien. « Oui ce sont des joueurs que l’on ne connait pas mais tu es obligé de te renseigner. Dans ce cas tu demandes à des gens qui voient jouer tout le monde, ce sont les scouts. Ils sont sur tous les terrains, ils font des fiches et ils les envoient à des clubs… Cela va être difficile d’en trouver un seul pour dire du bien de ces trois là ! Ce n’est même pas du bien que l’on dit d’eux, on ne comprend pas et c’est ça qui est inquiétant. Moi honnêtement je n’ai pas vu, je ne peux que me référé à ce que l’on dit. On va voir ce que cela va donner, ils ne sont peut être pas aussi nuls que ce que l’on m’en dit, mais ce que l’on me dit est ultra flippant. 8M€ pour Faris Moumbagna quand même… Truffert c’est comme Yoro au PSG, c’est non ! »