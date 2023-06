Mercato OM : C’est imminent pour Gallardo !

Les négociations semblent s’accélérer entre Marcelo Gallardo et l’Olympique de Marseille. Selon le journaliste Germán García Grova, l’entraîneur argentin devrait donner sa réponse d’ici demain (vendredi) l’OM.

Hier on apprenait que les dirigeants marseillais avaient fixé un ultimatum à Marcelo Gallardo. Le club phocéen a fait une proposition au coach argentin et ne veut plus attendre pour connaître sa décision. A en croire les dernières informations du journaliste Germán García Grova, l’ancien entraîneur de River devrait donner sa réponse à l’OM d’ici demain au plus tard.