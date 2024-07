Ce lundi dans l’émission en direct du FCM les intervenants ont évoqué le mercato de l’OM. Forcément le dossier Carboni a été abord sur le plateau et notamment le montage financier.



La signature de Valentin Carboni à l’Olympique de Marseille se rapproche. D’après Fabrizio Romano, les deux clans sont proches de trouver un accord pour le jeune argentin. Comme prévu, le club italien devrait avoir une clause de rachat à environ 40 millions d’euros. Une clause qu’il ne plaît pas à Jean-Charles De Bono, « Je ne parle pas du joueur je ne parle pas de la qualité du joueur je parle de la transaction. C’est la transaction qui me dérange, c’est à dire que c’est c’est bien de dire qu’il nous a servi peut-être un an. Mais on aura donné quand même 4 millions d’euros plus le salaire, donc ça fait plus de 4 millions. Et en fin de compte si il a flambé il repartira comme il est venu et toi 0. Donc toi tu auras tout fait pour le mettre en lumière, le faire briller et en fin de compte l’année d’après tu seras obligé prendre un autre joueur. »

Néanmoins, l’OM semble de plus en plus proche de signer un nouveau joueur. En effet, c’est le jeune Valentin Carboni qui devrait être la prochaine recrue qui pourrait débarquer à Marseille dans les jours qui viennent. « Il y a un moment on en a marre de faire venir des joueurs un an et merci au revoir. L’Inter ce qu’il montre comme contrat c’est « on te le passe il n’y a pas de souci mais si il éclate dans tous les cas dans un an il est chez nous, ce n’est pas normal » rajoute Mathieu Ferreira.

