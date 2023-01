Mercato OM : « C’est le type d’attaquant qui peut régaler »

L’arrivée de Terem Moffi à l’OM ne se fera finalement pas. Le club et le joueur n’ont pas trouvé d’entente. Lors de l’émission DFM, l’ancien journaliste de Canal+ Matthias Manteghetti détaille la plus-value qu’aurait apporté Moffi à l’effectif de l’OM.

Sur le plateau de DFM, nos invit& ont réagi à l’échec du dossier Terem Moffi. Matthias Manteghetti estime que l’attaquant de Lorient avait un bon profil afin de permettre à Alexis Sanchez de joueur un cran plus bas…

J’étais très emballé par la probable arrivée de Moffi



« J’étais très emballé par la probable arrivée de Moffi. Je pense que c’est un mec capable de se régaler à l OM et de renouveler un peu notre animation offensive dans laquelle je trouve qu’Alexis Sanchez ne trouve pas sa place en terme de profil. J’aurais adoré le voir derrière un joueur comme Moffi, beaucoup »plus fini » on va dire que Dieng. Ce que j’attendais aussi de l’association Sanchez / Dieng un peu plus longtemps. Je pense que c’est le profil type de joueur qui sait marquer ses quinze buts par saison à Lorient et qui donc, sur une demi saison à l’OM, ou si tu continues à jouer aussi bien, peut en mettre une bonne dizaine aussi. Et puis, il peut régaler le Vélodrome, ce genre de joueur puissant, avec une grosse pointe de vitesse qui pèse énormément sur les défenses, ça aurait été très intéressant pour nous de l’avoir. Parce que pour moi, le seul petit couac au niveau de l’animation, c’est l’utilisation du neuf. J’aurais aimé voir un profil comme celui ci pour la deuxième partie de saison. Est ce que c’est fini à 100 % ou l’OM dit : »nous on fera pas plus c’est soit tu viens dans ces conditions. Et pareil pour ces agents, soit c’est fini pour nous » ». Matthias Manteghetti – Source : Football Club de Marseille (26/01/2023)