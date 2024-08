Mercato OM : C’est officiel pour Sarr ! Romano donne le montant du transfert !

Comme annoncé depuis plusieurs jours l’attaquant international sénégalais de Ismaila Sarr s’est engagé avec Crystal Palace ce jeudi.

L’Olympique de Marseille a officialisé le transfert de Ismaila Sarr vers Crystal Palace. L’attaquant international Sénégalais a paraphé son nouveau contrat allant jusqu’en 2029 ce jeudi. Il n’aura passé qu’une seule saison à l’OM. D’après les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le montant du transfert est évalué à environ 16 millions d’euros.

