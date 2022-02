Mercato OM : C’est officiel pour Soglo !

Annoncé avant la fin du mercato hivernal, la signature du jeune Emran Soglo est maintenant officielle.

L’OM a recruté le très jeune Emran Soglo libre après plusieurs années de formation à Chelsea. Le milieu de terrain de 16 ans était considéré comme l’une des pépites des équipes de jeunes des Blues. Libre, il était convoité par les plus grandes écuries, Longoria et le centre de formation ont réussi à le convaincre. Le joueur, qui a été sélectionné avec l’équipe de France U17, va venir renforcer les équipes de jeunes du centre de formation. Joueur à suivre…

Congratulations to England Youth International Emran Soglo on signing📝 for French🇫🇷 giants @OM_English @CAABase pic.twitter.com/nCjnJaaIFO — Anthony McFarlane (@AntMcFarlane) February 2, 2022

Interrogé par RMC, Nasser Larguet avait décrit une relation de travaille intéressante avec Jorge Sampaoli. Il explique notamment que le coach fait souvent appel à des joueurs du centre pour leur faire partager l’exigence du haut niveau…

Les relations avec Jorge Sampaoli et son staff sont vraiment très très bonnes — Larguet

« Les relations avec Jorge Sampaoli et son staff sont vraiment très très bonnes. La preuve, il nous permet d’envoyer très régulièrement des jeunes du centre de formation. Cela leur permet de voir un petit peu ce qu’est le monde professionnel en termes techniques, en termes tactiques, en termes physiques, en termes de rythme et en termes d’engagement. C’est quelque chose de réel. Pratiquement toute la semaine, il nous demande entre trois et dix joueurs pour venir à l’entraînement des professionnels. Après pour le choix… On a un relais qui est très intéressant pour nous c’est Pancho Abardonado. Il est adjoint des professionnels et a fait toute sa carrière de formateur à l’Olympique de Marseille. Il y a vraiment de très bonnes relations. Quand ils nous demandent des joueurs on leur donne notre avis » Nasser Larguet – Source: RMC (13/01/2022)