Lors de notre dernière émission de l’année 2024 disponible sur notre chaine Youtube, Nicolas Filhol (journaliste FCM) et Jean Charles de Bono (ancien joueur de l’OM et consultant FCM) ont évoqué le mercato hivernal et la rumeur Paul Pogba qui enfle depuis plusieurs semaine du côté de Marseille. L’ancien joueur de l’OM meserait putot sur un autre international frappais et non des moindre… Antoine Griezmann !

Présent sur le plateau de Débat Foot Marseille, dans notre dernière émission bilan de 2024 sur YouTube, Nicolas Filhol (journaliste FCM) et Jean-Charles De Bono (ancien joueur de l’OM) ont notamment évoqué le mercato hivernal et la rumeur Paul Pogba. Ils donnent ainsi leur sentiment sur les choix du club et leur impact sur l’équipe de Roberto De Zerbi

« Quitte à prendre un gros joueur, il faut prendre un défenseur central. Pogba c’est bien, je comprends que c’est une opportunité de marché, et plus il y a de talents mieux c’est, mais. Si Pogba vient tu risques de déséquilibrer ton équipe en enlevant Rongier. Ce serait un tort de déséquilibrer ton équipe pour faire entrer un joueur. Et si Vraiment l’OM a les moyens de faire venir un joueur de ce standing là alors c’est plutôt Griezmann que je ferai venir. Lui en plus il est capable de jouer à plusieurs postes et ce serait vraiment un énorme plus dans l’effectif. Et en plus il aime l’OM, il l’a toujours revendiqué »explique le consultant de FCM et ancien joueur de l’OM sur la chaine youtube de Football Club de Marseille.