Mercato OM : « C’est pour McCourt que le modèle du LOSC aurait peut être été mieux… »

Dans un nouvel épisode de l’Apéro Mercato, Benjamin Courmes et Mourad Aerts ont longuement débattu sur les deux projets bien distincts, au départ, de l’OM et du LOSC. D’un côté, un club qui a d’abord misé sur des joueurs d’expérience, et de l’autre, une équipe qui réalise du trading avec le recrutement de jeunes talents.

Extrait de l’émission « L’apéro Mercato » ce jeudi. Le journaliste de Football Club de Marseille, Mourad Aerts, compare le projet de l’Olympique de Marseille à celui du LOSC notamment en matière de politique de recrutement :

Tu peux défendre les deux modèles — Mourad Aerts

L’OM veut-il désormais faire du trading de joueur comme le LOC ? « Je ne pense pas dans ces proportions là. Il y a un autre truc à prendre en compte. Gérard Lopez a racheté le LOSC en contractant des prêts. Au début de la première saison sous l’ère Lopez, en 2017-18, Lille est extrêmement mal. Le club est, à un moment donné, à moins 240 millions d’euros de dettes. Donc je n’ai n’y envie de dire eux c’est mieux que nous, ou nous c’est mieux qu’eux, car tu peux défendre les deux modèles, d’une manière ou d’une autre. C’est pour McCourt que le modèle du LOSC aurait peut-être été mieux, car le propriétaire de l’OM a mis plus d’argent dans son club. »

Mourad Aerts – Source : Apéro Mercato