Mercato OM : « C’est quoi cet ANIMAL, j’ai trop envie de le voir jouer ! « 

Arrivé à l’OM pour 32 millions d’euros en provenance de Braga, Vitinha est très attendu. Lors de l’émission DFM, notre journaliste Mourad Aerts exprime son excitation de voir l’attaquant portugais disputer son premier match avec l’OM au vu de ses qualités de frappe et de vitesse.

« C’est peut être la recrue qui m’excite le plus depuis très longtemps et sur ce que j’ai vu sur les vidéos, j’en ai eu très peu. Mais sur ce que tu vois, tu dis c’est quoi cet animal ? Mais t’as trop envie de le voir. Moi j’adore le pressing. Vraiment, c’est un truc que je ne sais pas c’est peut être pas normal, mais pour moi c’est vraiment un beau pressing. Un mec qui s’arrache pour récupérer le ballon proprement. C’est presque aussi beau qu’un extérieur du pied. Et lui, il a l’air d’aimer ça, mais comme personne, il court partout. Il est parfaitement intégré au schéma de Tudor, il a l’air d’avoir beaucoup de spontanéité et d’être très heureux d’être ici à Marseille. Donc en fait, ça fait longtemps que je n’avais pas autant envie de voir une recrue sur le terrain. J’ai vraiment très, très envie de le voir sur le terrain et c’est sûr qu’il a des défauts parce que sinon, il serait pas à l’OM. Mais dans tous les cas, il y est et j’espère que ça va réussir. Tous les transferts peuvent peuvent aussi rater. C’est le propre du mercato mais, mais son profil, franchement, ça semble être exactement ce qu’il faut à l’OM. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (2/02/2023)