Mercato OM : C’est terminé pour cette piste alléchante !

Depuis plusieurs jours, le nom de Giovanni Reyna est cité comme une piste potentielle de l’OM. Finalement l’Américain devrait bien rejoindre la Premier League.

Giovanni Reyna ne viendra finalement pas à l’OM ! D’après les informations de Fabrizio Romano, le milieu offensif est tout proche de s’engager avec Nottingham Forrest, malgré l’intérêt des Marseillais. Ces dernières heures, les négociations se sont intensifiées entre le club anglais et le Borussia Dortmund sur la base d’un prêt.

🌳🇺🇸 Gio Reyna to Nottingham Forest will be completed in the next hours as #NFFC are completing final details of loan deal with BVB.

Nuno wanted him since day one and talks are now to final stages.

↪️ Forest keep working on new GK for the final 24h. pic.twitter.com/mJ4vXAojhC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024