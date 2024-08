Mercato OM : « C’est un joueur extraordinaire »

Avant le premier match de la saison 2024/2025 face à Brest, la traditionnelle conférence de presse d’avant match a été programmé ce vendredi midi. Le nouveau capitaine Balerdi a pu s’exprimer sur le rôle d’Hojbjerg depuis son arrivé.

A la veille du premier match de la saison, Leo Balerdi a pu évoquer l’intégration des nouveaux joueurs dans l’effectif. Surtout le rôle de joueur expérimenté qu’à Pierre-Emile Hojbjerg dans le vestiaire. « C’est un joueur extraordinaire, il a beaucoup d’expérience. Dans les matchs, je dois communiquer beaucoup, j’ai un nouveau rôle : je dois contrôler les sorties de ballons etc, c’est pour ça que je parle beaucoup avec lui. Lui, tu peux lui parler, même dans les vestiaires, il m’a donné des conseils. Je dois l’écouter, c’est important pour moi ».

De Zerbi annonce deux absents importants en plus de Brassier et Kondogbia !

Roberto De Zerbi a évoqué l’état de son groupe avant ce premier match face à Brest. Brassier et Kondogbia sont suspendus, Koné, Carboni n’ont pas participé à l’entrainement de ce matin. « Ça va être un début de saison un peu compliqué avec un effectif pas encore complet avec des blessés. Mais les joueurs à disposition ont des qualités pour bien faire. On sait que ça va être un gros match. Ça nous donne encore plus envie de bien faire. (…) On a deux joueurs qui sont suspendus (Brassier et Kondogbia). D’autres qui sont blessés (Ismael Koné et Valentin Carboni). Wahi est lui disponible, on verra s’il commencera le match. Mais pour le reste, tout le monde est disponible.»

