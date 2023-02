Mercato OM : C’est un joueur qui donne tout, les supporters vont l’adorer

Coéquipiers de 2020 à 2022 à Braga, l’ex olympien Rolando connait bien Vitinha. Lors de l’After Foot Rolando a énumèré les qualités de Vitinha et pense qu’il va réussir à l’OM.

Vitinha ne s’arrête jamais, il donne tout

»Ca ne m’étonne pas qu’il vienne à l’OM parce qu’il a de grosses qualités. C’est pour ça que l’OM a payé 32 millions d’euros. Je m’y attendais parce que j’ai parlé à une personne qui m’a demandé son numéro. Parce qu’il le voulait pour apporter un plus à une équipe. Il avait des touches en Angleterre et je le voyais là-bas. Mais là je le vois à l’OM et c’est bien. J’ai joué avec lui pendant deux ans et c’est un grand monsieur. C’est un joueur avec une capacité de frappe très bonne. Il a beaucoup appris à Braga. C’est un joueur qui comblera les supporters de l’OM. Il mouille le maillot. Il ne s’arrête jamais, il donne tout. Pour toutes ces raisons je pense qu’il va réussir à Marseille. Je pense qu’il s’adaptera au système de Tudor. Quand je regarde la tactique de l’OM c’est un peu pareil que ce qu’il a fait ces dernières années à Braga. Je sais que Tudor veut des profils de joueurs qui pressent beaucoup. Vitinha a cette qualité technique et cette compréhension du jeu. Il va s’adapter à la France, même si ce n’est pas le même football. Comme il est jeune il aura besoin d’un peu de temps mais il va y arriver. » Rolando – Source : After Foot RMC (31/01/2023)

🗣️💬 « Le joueur a de grosses qualités l’OM ne s’est pas trompé. Il mouille le maillot pour toutes ses raisons je pense qu’il va réussir à Marseille » Les éloges de l’ex-marseillais Rolando sur le recrutement de Vitinha à l’OM pic.twitter.com/tvTthGns69 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 31, 2023

Vitinha a signé un contrat de 4 ans et demi avec l’OM pour un transfert estimé bonus compris à 32 millions d’euros.