Mercato OM: « C’est une erreur de Longoria qu’il faut corriger »

Sur les ondes de RMC Sport, Walid Acherchour a évoqué le cas Vitinha à l’Olympique de Marseille. Selon le journaliste, le club phocéen doit vendre l’international portugais.

« Pourquoi ne pas vendre tout de suite Vitinha, alors qu’il possède encore une valeur plutôt que de s’entêter ? »

« Pour moi, une énorme erreur a été faite par Longoria maintenant il faut rattraper l'erreur » @WalidAcherchour pense que l'OM doit vendre Vitinha.

« Je me rappelle de la petite blessure d’Aubameyang en début de saison. Le match contre Brighton, face à l’AEK Athènes. La réalité de ce qu’il se passe à l’OM, c’est qu’il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées autour de Pablo Longoria, qui ne sont pas fans de Vitinha. Aujourd’hui on donne la priorité à Iliman Ndiaye pour accompagner Aubameyang, a confié Acherchour. Vitinha psychologiquement, par rapport au montant de son transfert, à la qualité brute du joueur, l’OM n’est pas convaincu pour le garder en cas d’offres, ce qui est plutôt logique. Pour moi, une énorme erreur a été faite par Longoria et maintenant il faut la rattraper. Lorsque j’achète une voiture, qu’elle ne vaut pas son prix et que je me suis fait arnaquer, j’essaye de la refourguer et limite la casse, c’est exactement la même chose avec Vitinha. C’est ce qu’essaye de faire l’OM. Quand on voit son dernier match face à Strasbourg et celui contre Thionville, c’est très compliqué. Pourquoi ne pas le vendre de suite alors qu’il peu avoir encore une valeur sur le marché des transferts plutôt que de s’entêter », a-t-il ajouté.