Mercato OM : « C’est une super bonne idée… ce n’est pas un faux leader comme Dimitri Payet! »

La rumeur d’une arrivée d’Arturo Vidal à l’Olympique de Marseille fait débat. Si le salaire du milieu de terrain chilien pose problème aux dirigeants marseillais mais pour le journaliste Giovanni Castaldi, le recrutement de Vidal serait une très bonne idée !

Avant le match face à Nice, Pablo Longoria confirmait que l’OM était bel et bien rentré en contact avec Arturo Vidal. Cependant, le président marseillais calmait la rumeur confirmant que le salaire du chilien était trop important pour l’Olympique de Marseille.

vidal, l’âme d’un vrai leader ?

A LIRE: MERCATO OM : LA VOLTE-FACE D’ARTURO VIDAL !

Depuis, les spéculations autour de ce probable transfert circulent un peu partout. Si pour beaucoup l’âge et la masse salariale que représente Vidal fait de lui un mauvais choix. Pour Giovanni Castaldi, l’arrivée du milieu de l’Inter serait une très bonne idée.

« C’est une super bonne idée dans la mesure où Sampaoli et Vidal ont une relation très particulière. C’est essentiel. C’est un vrai leader qui a un gros caractère. Ce n’est pas un faux leader comme Dimitri Payet. Lui, il montre l’exemple. Il n’est pas à l’aube de sa carrière. Mais il a beaucoup à apporter à la Ligue 1. C’est quelqu’un qui a des valeurs de combativité. Si on est Marseille, si on peut signer ce genre de joueurs, c’est du pain béni. » Giovanni Castaldi – Source: La Chaîne L’Equipe (23/03/2021)