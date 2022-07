Mercato OM : Cet ancien joueur d’Arsenal flingue les plans de Longoria?

Passé par l’Olympique de Marseille la saison dernière, William Saliba a montré de belles choses en Ligue 1. Pour Per Mertersacker, il faut que Mikel Arteta utilise l’international français cette saison.

William Saliba aurait signé une prolongation de contrat avec Arsenal… Un nouveau contrat pour un nouveau prêt à l’OM? C’est ce qu’espèrent les supporters marseillais mais pas forcément ce qui risque d’arriver…

Pourquoi ne pas l’utiliser? — Mertesacker

Les performances de Saliba à l’OM ont impressionné les suiveurs du football français mais aussi Outre-Manche… Per Mertesacker, ancien joueur d’Arsenal à ce poste devenu depuis directeur du centre de formation des Gunners a été interrogé à ce sujet.

L’ex-international allemand a été subjugué par ce qu’a fait William Saliba à Marseille et espère que Mikel Arteta lui donner sa chance sur le terrain lors de la saison à venir… Un soutien de taille pour le nouveau joueur de Didier Deschamps avec les Bleus.

« Ce que William a fait à Marseille est magnifique. Alors à nous de vraiment le tester cet été et de voir ce qui lui convient le mieux. Il a clairement fait sa marque avec son jeune âge avec son jeu dans une ligue majeure en Europe et a été l’un des meilleurs joueurs d’Europe. Alors pourquoi ne pas l’utiliser ? » Per Mertesacker – Source : HaytersTV (12/07/22)

Ça me déçoit un peu de Saliba

Il y a quelques semaines, Jean Charles de Bono, ancien joueur de l’OM et consultant de FCM, évoquait le dossier Saliba. Ce dernier avait expliqué qu’il voulait tenter de s’imposer à Arsenal la saison prochain au micro de Téléfoot.

« Ça me déçoit un peu de Saliba, t’entendre ça parce qu’il a tellement clamé son amour pour l’OM, le dernier match quand il est rentré sur le terrain avec l’euphorie, le lendemain ou le surlendemain il avait dit « moi je veux rester à l’OM, c’est un club où ça vibre, il y a la ligue des champions ». Et là y a un retournement de situation. Je veux bien qu’Arteta ait pu dire « Saliba nous maintenant on veut le conserver ». Pour Saliba je pense que c’est plus une fierté de vouloir retourner à Arsenal comme il y a fait 0 match. De se dire aujourd’hui j’ai gagné en maturité, j’ai fait 52 matchs avec l’Olympique de Marseille en tant que titulaire, je veux montrer mes qualités à Arsenal et en Angleterre, je suis international. Je pense que pour lui c’est un défi. Enfin, il n’aurait pas dû trop s’avancer en fin de championnat avec l’Olympique de Marseille, c’est là où je suis un peu déçu parce que c’est un joueur que j’admire et que j’aime beaucoup. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (06/06/2022)