Mercato OM : Cet ancien joueur (devenu coach) explique pourquoi il préfère Larguet à Sampaoli !

Jorge Sampaoli a fait ses adieux à l’Atletico Mineiro via un communiqué ! L’entraîneur argentin devrait être officialisé par l’Olympique de Marseille d’ici peu. Les dirigeants marseillais lui auraient proposé un contrat jusqu’en 2023. Mais son arrivée crée énormément débat dans le football français…

Actuel consultant à Canal +, l’ancien joueur de l’OM, Jocelyn Gourvennec a évoqué la future arrivée de Jorge Sampaoli à Marseille…

En club Sampaoli c’est un an maximum – jocelyn gourvennec

Depuis plusieurs semaines un débat scie en deux les amateurs de football. L’Olympique de Marseille doit-il finir la saison avec Nasser Larguet avant d’introniser Jorge Sampaoli un peu plus tard dans la saison ou donner directement les clés du club à l’Argentin dès son arrivée ? Après Eric Di Meco, Jocelyn Gourvennec estime qu’il est nécessaire de laisser le temps à Sampaoli de s’acclimater à son environnement et laisser le Marocain terminer la saison à l’OM.

« Sans faire de procès d’intention à Jorge Sampaoli, c’est un entraîneur qui fait des périodes plus longues en sélection. Mais en club, c’est un an maximum. Aujourd’hui, il reste trois mois de saison et ensuite c’est terminé. Je ne suis pas sûr que l’intérêt est de changer. Nasser Larguet fait de bonnes choses et a apaisé les choses dans un climat difficile. Je ne suis pas convaincu que ce soit le bon timing et une bonne chose de changer. » Jocelyn Gourvennec – Source : Canal + (22/02/2021)