Mercato OM : Cet attaquant pisté par Longoria a l’embarras du choix !

Pablo Longoria est toujours à l’affût des fameuses opportunités de marché. Le président de l’OM ne a repéré une en Allemagne ! En effet, Marcus Thuram qui participe à la Coupe du Monde au Qatar avec l’Equipe de France sera libre en juin prochain, mais la concurrence est féroce.

A bientôt 6 mois de la fin de son contrat Marcus Thuram va pouvoir négocier avec les clubs de son choix. Le Borussia Mönchengladbach serait prêt à le laisser filer dès cet hiver contre un chèque de 10M€. L’OM serait sur le coup selon les médias italiens, mais l’Inter de Milan aurait bien avancé dans les négociations et aurait la préférence de l’international français. Selon le quotidien AS, l’Atlético Madrid serait aussi intéressé dans l’optique d’un départ de Joao Felix. Le Bayern Munich serait aussi attentif à ce dossier. Autant dire que cela semble donc bien compliqué pour l’OM !

Dans l’émission Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol évalue la faisabilité de ce transfert.

« Thuram moi je le prendrai les yeux fermés, on le voulait déjà avant qu’il parte en Allemagne et clairement son père ne veut pas qu’il vienne à Marseille, pour lui ça va être trop compliqué. Il a réussi en Allemagne et je pense que son objectif maintenant c’est d’aller dans un meilleur club allemand. Si le Bayern lui ouvre la porte par exemple… Il y a déjà des représentants de l’Inter Milan qui sont au Qatar pour le récupérer. Il y a déjà des gros clubs qui se positionnent, moi je pense que l’OM est hors-jeu sur ce dossier. Il a très bien débuté quand il est arrivé à Monchengladbach, il a eu un creux la saison dernière et cette saison il est reparti. Il joue en pointe maintenant. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022

