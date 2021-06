Mercato OM: Cet attaquant visé par Longoria ne souhaite pas venir ?

Très actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria multiplie les pistes un peu partout dans le monde. Le président marseillais se serait renseigné sur un joueur de Serie A mais celui-ci ne voudrait pas partir de son club.

Pablo Longoria est sur tous les terrains cet été. Le président de l’Olympique de Marseille multiplie les contacts et les prises d’informations pour pouvoir construire l’effectif parfait pour Jorge Sampaoli. L’OM aura besoin d’attaquants la saison prochaine après le départ de Florian Thauvin vers le Mexique et les Tigres. Longoria se serait renseigné sur un jeune joueur portugais de Serie A qui n’aurait pas très envie d’être transféré cet été.

Il y a quelques jours, Rafael Leao était annoncé comme étant la raison d’un voyage de Pablo Longoria à Milan. En effet, l’Espagnol aurait négocié un prêt avec option d’achat obligatoire (à hauteur de 33M d’euros) mais la tendance semble être toute autre cette fois. Le jeune portugais souhaiterait, selon les informations de Pedro Almeida, rester au Milan AC la saison prochaine. Ceci dit, si sa volonté première s’avère être impossible, son souhait serait de rejoindre l’Angleterre et non la France.

