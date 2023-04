Le mercato d’été de l’Olympique de Marseille s’annonce déjà chaud. D’après L’Equipe, Jonathan Clauss aurait déjà tranché et se dit prêt à écouter les offres qui viendront sur sa table pour cet été.

L’Olympique de Marseille pourrait perdre Jonathan Clauss cet été ! Moins en forme depuis quelques semaines, le latéral français a retrouvé des couleurs sur le côté gauche face à l’ESTAC mais a vécu des matchs compliqués. L’Equipe a publié un article ce jeudi pour évoquer toutes les informations sur l’avenir de la plupart des joueurs de l’effectif. D’après le quotidien sportif, l’ancien joueur du RC Lens se dit prêt à écouter les prochaines offres.

Une offre à +10M€ suffirait pour Clauss?

Cet hiver, il avait pourtant refusé les avances de l’Atletico de Madrid qui souhaitait obtenir un prêt avec option d’achat à hauteur de 12M€. L’Equipe affirme que cela se passera en « concertation avec l’OM. Sous contrat jusqu’en 2025, avec un salaire peu flatteur pour un titulaire marseillais, le piston droit (ou gauche) de 30 ans pourrait être dans le viseur de quelques gros clubs européens, et si l’un d’entre eux enchérit au-dessus de 10 M€, les différentes parties se poseront toutes autour d’une table, sereinement. »

Clauss de retour avec les Bleus selon Tudor

Aligné en piston gauche par Igor Tudor, Jonathan Clauss a livré une performance intéressante contre Troyes (3-1) et se rapproche du niveau international selon son entraîneur. En conférence de presse d’après-match, Tudor a conseillé à l’ancien lensois de poursuivre ses efforts pour aider l’OM dans le sprint final et entrevoir un retour en Équipe de France : « C’est un joueur qui a la capacité de jouer sur les deux côtés, et ça ne change rien pour lui. C’est important de voir le niveau auquel il joue. Lors des deux derniers matchs, il a joué à son niveau, c’est-à-dire à celui de joueur de l’équipe de France. Avant cela, c’est vrai qu’il était un peu en-deçà de ses performances. J’espère qu’il va pouvoir jouer les sept derniers matchs avec constance et à son niveau. C’est ce qu’il faut s’il veut retourner en équipe nationale. »