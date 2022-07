Mercato OM : « C’était le moment pour moi de changer d’air »

En conférence de presse, Steve Mandanda a expliqué son départ de l’OM et dévoilé ses objectifs pour la suite avec son nouveau club.

Mandanda, joueur le plus capé de l’histoire du club (plus de 600 matchs avec Marseille), vient de rejoindre le Stade Rennais. Sans garantie d’une place de titulaire cette saison à l’OM et ne voulant pas revivre la saison passée, Mandanda a fait le choix de quitter l’OM, après 14 saisons passées à Marseille. L’international français (34 sélections) dévoile les raisons du divorce lors de sa première conférence de presse avec le club breton.

Intérieurement, mon choix était déjà fait – Mandanda

Interrogé sur le départ de Sampaoli, le désormais ex-portier marseillais, l’avoue son choix était déjà fait à ce moment-là.

« Intérieurement, mon choix était déjà fait. J’ai vécu tellement de choses, de situations à Marseille… C’était pour moi le moment de changer d’air. ça a été un choix mûrement réfléchi. J’ai eu les premiers contacts en fin de saison avec Flo’ (Maurice) et j’ai eu la chance de voir le coach. J’ai beaucoup réfléchi par rapport à ma situation à l’OM. Il y a ici un projet ambitieux, je remercie Flo et le coach pour leur confiance. J’étais convaincu d’être performant, d’aider le club, de prendre du plaisir et je les ai appelés pour valider mon choix. » Steve Mandanda Source : Conférence de presse (11/07/2022)

Son départ de l’OM a été un déchirement, confie-t-il, mais il ne regrette pas son choix, en concurrence avec Pau Lopez la saison dernière, à 37 ans il ne se voyait pas continuer ainsi.

« Bien sûr je ne peux pas mentir, je suis attaché à l’OM. J’ai tout vécu là-bas. Je suis celui que je suis grâce à ce club, ce n’était pas simple comme décision. Après avoir bien réfléchi, c’était le moment et la meilleure décision à prendre. La suite se trouvait à Rennes. D’ailleurs ma famille va bientôt me rejoindre dans la région. » Steve Mandanda Source : Conférence de presse (11/07/2022)

Enfin, le natif de Kinshasa revient sur le rôle qu’il aura à tenir dans son nouveau club, entre leadership et expérience.

« Après avoir vécu ces saisons et une dernière saison difficile, j’avais envie de jouer et de vivre de bons moments. Rennes est un club ambitieux qui joue la coupe d’Europe et je veux l’aider à atteindre ses objectifs élevés avec mon expérience et mon vécu. Je fais figure d’ancien. Je serais moi même pour tempérer ou remettre en place naturellement. Mettre à profit pour le groupe mon expérience en étant performant sur le terrain, c’est le rôle qu’on m’a donné. » Steve Mandanda Source : Conférence de presse (11/07/2022)