Mercato OM : cette cible annoncée exclu de l’effectif de son club selon Fabrizio Romano !

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs faisaient état d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’international brésilien Danilo (45 sélections). Ce dernier n’entre pas dans les plans de la Juventus, cependant il est annoncé proche de Naples.

Le journaliste Fabrizio Romano confirme le départ annoncé de Danilo : « Il ne voyagera même pas avec l’équipe de la Juventus en Arabie Saoudite pour la Super Coupe prévue dans les prochains jours. Il est complètement HORS des plans de la Juventus et disponible sur le marché pour le mercato de janvier. »

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2024