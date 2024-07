Mercato OM: cette cible de Longoria file à la Fiorentina

Cette piste de l’OM devrait s’engager avec la Fiorentina dans les prochains jours. Le milieu central italien Andrea Colpani devrait quitter l’AC Monza pour rejoindre la Viola.

Pisté un moment par l’Olympique de Marseille le milieu de terrain italien Andrea Colpani, devrait finalement s’engager avec la Fiorentina. Le milieu de 25 ans reste dans son pays natal l’Italie, il va quitter la scène Monza la fin de rejoindre la Fiorentina. Auteur d’une saison pleine et solide le milieu de terrain italien à disputer 39 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Monza sa valeur en marchande est estimée à 18 millions d’euros. D’après le journaliste Luca Bendoni, la Fiorentina s’efforce de régler les derniers détails afin de parvenir à un accord final pour signer Andrea Colpani. L’italien devrait donc évoluez sous les couleurs de la Fiorentina la saison prochaine.

Fiorentina are working to sort out the last details and reach final agreement to sign Andrea Colpani from Monza. A meeting with the midfielder’s agent is taking place at Viola Park. #OM had also been interested some weeks ago. #Fiorentina #Monza

👉 Details on @DiMarzio pic.twitter.com/BXslHoQbSX

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) July 25, 2024