Mercato OM : Cette figure du PSG affirme avoir refusé Marseille 3 fois !

Ancien joueur du PSG entre 1978 et 1986, puis coach du club de 1994 à 1996 et de 2000 à 2003, Luis Fernandez a marqué le PSG. Dans les années 90 et 2000 l’OM a tenté de le faire venir à trois reprises. Pour trois refus de la part de Fernandez qui n’a jamais voulu trahir son club de cœur.

Luis Fernandez au PSG c’est 517 matchs, dont 273 en tant que joueur et 39 buts. Après son passage comme joueur Fernandez a coaché à deux reprises le PSG de 1994 à 1996 puis de 2000 à 2003. En tant qu’entraineur remporte la Coupe des Coupes, aujourd’hui disparue, en 1996, deux coupes de France en 1995 et 2003 et une coupe de la Ligue en 1995. Dans une interview accordée au Parisien, Luis Fernandez avoue que l’OM a tenté de le recruté trois fois. Mais qu’il a refusé toutes les avances de l’OM pour rester fidèle au PSG.

Tapie et Dreyfus ont voulu me faire venir



»Paix à son âme, c’est Bernard Tapie qui a essayé le premier après la Coupe du monde 86. Il a réessayé en 92, à l’issue du Championnat d’Europe. À l’époque, je finissais ma carrière de joueur et il était venu me demander de rejoindre Marseille. Et puis, il y a aussi eu le président Robert Louis-Dreyfus, que j’ai rencontré à Paris. Lui voulait me faire venir à l’OM comme entraîneur. Mais mon club, c’est le PSG’!’ Luis Fernandez – Source : Le Parisien (24/02/2023)