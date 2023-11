Mercato OM : Cette fois c’est la bonne pour Benatia !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Annoncé depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Mehdi Benatia est confirmée. L’ancien défenseur central devait être à la Commanderie ce mercredi, il devrait être rapidement présenté…

Comme annoncé sur FCMarseille, Medhi Benatia va bien débarquer à l’OM. Le journal l’Equipe le confirme. « le feuilleton de l’automne touche à son terme. Medhi Benatia vient de quitter Dubaï, où il est installé en famille depuis la fin de sa carrière de joueur, pour rejoindre Marseille. Il est attendu ce mercredi soir dans la cité phocéenne. »

Medhi Benatia, l’ancien défenseur central, âgé de 36 ans, arrive ce mercredi soir à Marseille. Il va occuper les fonctions de directeur sportif à l’OM https://t.co/yAqxBwrers pic.twitter.com/jmK4YSMzcL — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 22, 2023



Javier Ribalta et David Friio ont quitté l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. Pablo Longoria est dorénavant seul avec Stéphane Tessier à diriger l’OM et son aspect sportif. Depuis plusieurs semaines, le nom de Mehdi Benatia est cité comme une piste prioritaire. D’abord évoqué par La Provence, c’est Football Club de Marseille qui annonçait que le deal était proche d’être bouclé.

Foot Mercato nous informe ce mercredi que son arrivée est imminente. Il devrait être présent à la Commanderie ce mercredi après-midi afin de rencontrer la direction du club mais toujours pas d’officialisation. La Provence nous informait en ce début de semaine que son arrivée ne serait pas dans le cadre d’un contrat salarié mais plutôt un consultant externe, à l’instar d’un Luis Campos au PSG.

🚨 🔵⚪️ #TeamOM

Medhi Benatia est attendu ce mercredi après-midi au centre d’entrainement de l’OM. Pas d’officialisation pour le moment mais un échange entre la direction phocéenne et l’ancien Minot. Le but étant pour lui et Pablo Longoria de faire un état des lieux de l’équipe,… pic.twitter.com/j0c0oxILUA — Sébastien Denis (@sebnonda) November 22, 2023

Le rôle du directeur sportif n’est pas uniquement de recruter. C’est de mettre en place une politique sportive

« Qui a fait le recrutement cette saison ? Longoria, Ribalta, Friio ? Et que va-ton demander à Benatia ? Un vrai rôle de directeur sportif, s’est-il interrogé. Le directeur sportif n’est pas uniquement là pour recruter des joueurs. Il doit également mettre en place une politique sportive. Pour moi, c’est dire l’équipe va jouer de cette façon. On a un tel effectif auquel l’entraîneur doit s’adapter. C’est comme ça dans tous les autres clubs. Par exemple, Barcelone a une identité forte. L’Ajax Amsterdam de même. À la limite, on se fou presque du nom de l’entraîneur. Xavi est quelqu’un de connu mais à l’Ajax ce sont souvent des inconnus qui viennent, mais il y a une telle identité dans le club sur laquelle ils s’adaptent. C’est au directeur sportif de la mettre en place », a affirmé Gilles Castagno.