Mercato OM : Cette option de Longoria avant Gerson ne veut pas bouger !

Pablo Longoria a réalisé un mercato estival important. Le président de l’OM était dans l’obligation de reconstruire un effectif et aurait y ajouter le lensois Seko Fofana. Le deal ne s’est pas fait et l’OM a pris Gerson, le milieu de terrain français ne compte toujours pas quitter Lens !

Le nom de Seko Fofana a été évoqué du côté de l‘OM lors du dernier mercato estival. Une offre de 17 millions d’euros aurait même été transmise au board lensois. Selon La Provence, le milieu de terrain du RC Lens était même la priorité dans ce secteur de jeu, avant que Jorge Sampaoli n’opte pour Gerson. Rayonnant encore cette saison, Fofana ne compte pas quitté Lens…

L’harmonie qu’il y a dans cette équipe, j’ai peur de ne pas la retrouver si je quitte Lens — Fofana

« Franchement, je suis trop content. L’harmonie qu’il y a dans cette équipe, j’ai peur de ne pas la retrouver si je quitte Lens. Je n’ai jamais connu un truc comme ça. A l’étranger, c’est un monde de requin. Tu apprends beaucoup de choses, j’ai pris 10 ans de plus par rapport à quelqu’un resté toujours là. J’ai appris à grandir seul. J’ai vu des bons joueurs, énormément de situations. J’ai plus d’expérience auprès de grands joueurs à l’entraînement comme Yaya Touré, Nasri, Aguero… C’est une fierté pour moi. […] Quand je suis arrivé ici, j’avais des challenges élevés, des choses que je gardais pour moi. Tu peux avoir des challenges personnels, mais le plus important c’est le collectif. Je ne sais pas jusqu’où on peut aller car c’est difficile de se projeter. Il y a d’autres bonnes équipes. Le championnat est un peu serré. On va jouer le championnat à fond et aucune équipe ne me fait peur. Je ne crains personne. La Ligue des champions fait partie de mes objectifs. Tôt ou tard, je sais que je peux être amené à jouer cette compétition. J’ai le niveau donc je ne me mets pas de pression. » Seko Fofana – source : Prime Video (10/1/2021)

« Avec Sampaoli, je serai un joueur encore plus complet » — Gerson

« Sampaoli me demande d’être plus offensif. Que j’entre plus dans la surface et participe à beaucoup d’actions offensives de l’équipe. C’est une fonction qui vous oblige à être assez mortel lorsque vous avez le ballon. Qu’il s’agisse de dégager le jeu, d’aider ou de marquer. J’ai une bonne compréhension du modèle de jeu de Sampaoli et je suis sûr : dans tout ce processus, je serai un joueur encore plus complet. Je ne dis pas qu’il est plus exigeant que les autres. C’est un coach qui charge beaucoup au quotidien. Cette figure de lui sur le terrain est ce qui l’anime et est le reflet de ce qu’il est au quotidien. Il est passionné par le football et par la victoire. Il en sait beaucoup sur le football et, avec tous ses entraîneurs, peut clairement nous transmettre ce qu’il attend de nous sur le terrain. Le club, les ambitions et l’équipe réunie ici, me permettront également de poursuivre à un haut niveau. C’est mon objectif » Gerson – source : Globo Esporte (23/09/2021)