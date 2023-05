Mercato OM : Cette piste de Longoria va toucher le jackpot !

Selon le média portugais O Jogo, Mateus Uribe, annoncé comme une option pour l’Olympique de Marseille aurait donné son accord pour rejoindre le club qatari d’Al-Sadd.

Alors que son contrat s’achève en juin prochain, Mateus Uribe va quitter le FC Porto après plus de 170 matchs avec les Dragons. D’après les informations du quotidien portugais O Jogo, le milieu de terrain de 32 ans aurait donné son accord au club qatari d’Al-Sadd. Le Colombien devrait signer un contrat de deux ans avec un salaire avoisinant les 3,5 millions d’euros annuels. Une grosse somme pour l’ancienne star de Porto, qui a sans doute découragé les autres prétendants.

En effet, le média portugais précise que Mateus Uribe était également dans le viseur de plusieurs clubs européens dont l’Olympique de Marseille, L’Inter Milan ou encore Fulham. L’international colombien aurait finalement décidé de rejoindre le Qatar, motivé par l’idée de retravailler avec Juanma Lillo qu’il a côtoyé à l’Atletico National en 2017. L’Olympique de Marseille s’était positionné sur le dossier lors du mercato hivernal sans réellement passer à l’offensive. Avec ce départ annoncé, Pablo Longoria devra se tourner vers d’autres pistes pour renforcer l’entrejeu marseillais. Reste à savoir si les performances de Mateus Uribe au Qatar feront regretter le président de l’OM.

Uribe est OM-compatible

Pierre Gerbaud avait détaillé ses qualités et expliqué en quoi il pourrait correspondre au système mis en place par Igor Tudor. « Dans le système Tudor, il pourrait évoluer au milieu de terrain. Il a un profil similaire à celui de Jordan Veretout avec quelques différences tout de même. Il a beaucoup plus de volume de jeu que lui. On peut le retrouver aux abords des deux surfaces. Il ne ménage pas ses efforts. Conceiçao lui demande de faire beaucoup de courses, cela ressemble à ce que Tudor demande à ses joueurs. Il a une belle qualité de passe. Généralement, il descend assez bas sur le terrain pour allonger le jeu. Il a une bonne vision de jeu. Il pourrait mettre les ballons dans les bons espaces pour les deux pistons marseillais. Il pourrait bien s’adapter au jeu de Vitinha. Il est compatible avec le système de jeu de Tudor. Notre confrère précise même qu’il a le profil adapté à ce que veut faire Longoria en termes d’expérience : « C’est un joueur d’expérience, il a joué beaucoup de matchs de très haut niveau : en Copa America avec la Colombie, en Ligue des Champions avec Porto… C’est une grosse valeur ajoutée en termes d’expérience dans un vestiaire. On l’annonçait avec insistance du côté de Flamengo. Je ne pense pas qu’il refusera l’OM pour retourner jouer en Amérique du Sud. S’il peut s’offrir un dernier gros contrat en Europe à 32 ans et jouer la Ligue des Champions, il ne s’en privera pas. Son agent essaye de le placer. Signer à l’OM serait une belle opportunité pour lui. »