Mercato OM: cette piste importante va bien filer à Chelsea

Pour le moment, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé de gardien pour remplacer Pau Lopez. L’un des noms cités pour garder les cages marseillaises pourrait finalement s’engager à Chelsea !

Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea s’est positionné sur l’une des pistes de Roberto De Zerbi au poste de gardien de but : Filip Jorgensen. Le portier de Villarreal discuterait actuellement avec les Blues qui ont fait une première approche auprès du club espagnol. Il ferait, toujours d’après le journaliste, partie d’une liste élargie de noms pour occuper ce poste à Chelsea la saison prochaine.

Une offre de 20 millions refusée

Hier d’après le média espagnol Mediterraneo Villarreal aurait refusé une offre de 20 millions d’euros de l’Olympique de Marseille. Malgré ce refus le club espagnol n’est pas fermé aux négociations pour son gardien. Néanmoins le club espère en tirer plus tout en sachant que sa clause libératoire s’élève à 45 millions d’euros. Le sous-marin jaune pense déjà au futur gardien, et s’intéresserait à une ancienne piste de l’OM, Alvaro Vales. Reste à voir si l’Olympique de Marseille peut se permettre de dépenser plus de 20 millions d’euros dans un portier.

Accord de principe

El Chelsea avanza por Filip Jørgensen. Tal y como ha adelantado @FabrizioRomano, los Blues ya han presentado una oferta de 20 millones por el portero del Villarreal. Las conversaciones son positivas y el Chelsea ya tiene un principio de acuerdo con el jugador. La negociación… pic.twitter.com/Cev0blfB1U — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 24, 2024

Aujourd’hui le journaliste Matteo Moretto, le club anglais aurait trouvé un accord de principe avec le gardien de Villarreal. Les négociations entre le club espagnol et Chelsea se poursuivent. Chelsea aurait formulé une offre de 20 millions. Loin des attentes du club l’espagnol pour son gardien titulaire.

