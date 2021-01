Mercato OM : Cette piste offensive se refroidit?

Selon les informations de Tutto Mercato Web, la piste menant à Arkadiusz Milik s’est quelque peu refroidie. L’heure serait plus proche des négociations que de l’officialisation comme le laissaient croire les dernières rumeurs.

Le mercato hivernal 2021 a ouvert ses portes ce samedi 02 janvier. Les rumeurs autour de l’arrivée d’un attaquant et d’un latéral droit se multiplient. Si le dossier Arkadiusz Milik semblait s’accélérer, la presse italienne tempère un peu.

En effet, Tuttomercatoweb nous informe ce dimanche que l’international polonais est toujours courtisé par l’Atletico Madrid afin de remplacer Diego Costa, parti libre cet hiver. Le Napoli n’aurait pas reçu d’offre ferme sur la table mais tenterait de récupérer au moins 15 millions d’euros.

L’ATLETICO MADRID VEUT TOUJOURS MILIK

Cette somme aurait refroidit les dirigeants de l’Olympique de Marseille et ceux de l’Atletico. Pour rappel, RMC Sport nous informait cette semaine que Pablo Longoria songeait à faire du club une vitrine pour Milik en le convaincant de prolonger son contrat à Naples et qu’il soit prêté à l’OM.

En Italie, on annonçait également la possibilité d’un échange entre Milik et Thauvin, tous les deux en fin de contrat en juin prochain. Le Head Of Football marseillais garderait toujours un oeil sur d’autres dossier, notamment celui de Gaëtan Laborde comme l’explique La Provence.