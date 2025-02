Mercato OM : Cette recrue est convaincante… sauf pour Daniel Riolo !

Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots lors de l’After Foot diffusé sur RMC Sport. L’éditorialiste a pointé du doigt la prestation de Gouiri après la victoire de l’OM à Angers, soulignant que le jeune attaquant n’était pas à la hauteur des attentes.

« Pour moi, Gouiri a tout à prouver, tout à me donner parce qu’on ne le connaît pas. Je ne trouve pas qu’il fait un si bon match. Il a beaucoup à me montrer » a-t-il déclaré en direct. Ces mots tranchants illustrent une réalité souvent constatée sur le terrain : l’exigence du haut niveau où chaque action est minutieusement analysée. Pour Riolo, malgré un potentiel indéniable, le joueur doit démontrer sa capacité à impacter le jeu de façon décisive.

⚡️ Le coup de gueule de @DanielRiolo contre le clubisme. « Hier, après une victoire à Angers, j’entends dire ‘Gouiri est fait pour l’OM’. Mais calmez-vous ! On ne peut pas attendre quelques mois pour savoir s’il est fait pour le club ? » pic.twitter.com/kKKpZ34cjd — After Foot RMC (@AfterRMC) February 10, 2025

Riolo attend plus de Gouiri

L’analyste a poursuivi en abordant l’aspect tactique de l’équipe. Selon lui, la performance de Gouiri laisse à désirer, notamment en termes de rythme et d’efficacité offensive. Il a notamment mis en lumière une particularité de son jeu en affirmant : « Un 9 qui n’est pas un numéro 9 ». Insistant sur l’importance de la rapidité et de la technicité dans une équipe moderne, il a ajouté : « Il faut qu’ils aient pour la saison prochaine de la vitesse. Ils ont mis de la technique dans leur équipe, mais c’était lent. Ça joue avec un 9 qui n’est pas un numéro 9 (Gouiri). Je suis désolé, je suis déjà en train de penser à la suite. De Zerbi doit déjà penser à la saison prochaine, les ambitions du club etc. Il faudra encore plus de joueur technique, plus de vitesse, de percussion ».

Cette analyse percutante met en exergue les défis à relever pour l’OM. Dans une ère où la concurrence est rude, chaque détail compte pour atteindre l’excellence. Les critiques de Daniel Riolo résonnent comme un appel à l’amélioration, tant pour Gouiri que pour l’équipe entière, qui devra rapidement ajuster son jeu pour répondre aux enjeux de la prochaine saison.