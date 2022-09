Mercato OM : Cette recrue l’annonce, « je suis capable de plus »

Les recrues estivales de l’OM ne sont pas encore toutes à 100%. C’est le cas de Jordan Veretout, qui estime pouvoir faire mieux.

Dans un entretien accordé à RMC, le milieu de terrain marseillais est revenu sur son arrivée à Marseille et sur son niveau de jeu.

Revenir en France ça fait du bien

« Ces six derniers mois étaient plus compliqués pour moi avec un peu moins de temps de jeu (à la Roma). J’ai 29 ans, je voulais jouer. Quand tu as l’Olympique de Marseille, qualifié pour la Champions League qui t’appelle… c’était l’occasion de la découvrir (la C1) et pour ma famille de rentrer en France. Cela fait du bien à tout le monde. On est footballeur mais il y a un entourage à côté et revenir en France ça fait du bien. » Jordan Veretout – source : RMC (28/09/2022)

C’est à moi d’élever mon niveau avec l’Olympique de Marseille

« C’est sûr que tu es attendu et faut donner le meilleur sur le terrain. J’ai passé cinq années en Italie ça s’est très bien passé, je n’ai eu que des bons retours en France par rapport à moi. Maintenant les gens attendent. C’est à moi d’élever mon niveau avec l’Olympique de Marseille, même si c’est un bon début de saison, je suis capable de plus et c’est à moi de continuer à travailler au quotidien. » Jordan Veretout – source : RMC (28/09/2022)

🗣💬 « Je suis capable de beaucoup mieux. En Italie, je me projetais vers l’avant. Je faisais des passes décisives et je marquais. Je dois lâcher les chevaux » Jordan Veretout, milieu de terrain de l’OM, pointe ses axes d’amélioration pour la suite de la saison. #RMCLive pic.twitter.com/zO60ldMT2J — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) September 28, 2022

Ce n’est pas encore suffisant– Veretout

« En effet, ce n’est pas encore suffisant. Je sais que je suis capable de beaucoup plus. Mais s’adapter ce n’est pas toujours facile et quand tu sais que tu as la possibilité de partir, ta préparation est différente. Même si tu essaies de rester concentré, dans ta tête ça cogite et la préparation tu ne la fais pas normalement. Je me rappelle mes premiers matchs à Marseille, je finissais avec des crampes ce qui ne fait pas partie de mes habitudes. C’est en jouant les matchs que l’on récupère tout ça. Je veux prendre plus de responsabilités. Savoir casser les lignes comme je sais le faire, me projeter un peu plus offensivement aussi, même si le schéma est difficile pour nous les milieux, car on doit attaquer et beaucoup défendre aussi, on doit faire la jonction entre la défense et l’attaque. Je pense que l’on fait un gros boulot au milieu, mais il faut aussi essayer de trouver ces passes vers l’avant pour mettre nos attaquants en bonne position. Lors du dernier match de L1, je fais la passe à Matteo. Je suis aussi capable de faire des passes décisives, marquer des buts. C’est là-dessus que je dois élever mon niveau de jeu. » Jordan Veretout— Source: Goal (25/09/22)