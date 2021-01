Mercato OM : « Ike Ugbo ? cette rumeur, c’est quand même de l’énorme pipeau ! »

Après Milik et Laborde, l’Olympique de Marseille aurait activé une troisième piste au poste d’attaquant. Florian Holsbeek, journaliste belge nous explique en quoi cette rumeur Ike Ugbo lancée par AllNigeriaSoccer est « du pipeau » !

L’Olympique de Marseille serait à la recherche d’un attaquant pour ce mercato hivernal. Après les noms de Milik et Laborde, un autre attaquant est cité : Ike Ugbo qui évolue au Cercle de Bruges. Le buteur âgé de 22 ans appartient à Chelsea et est prêté au club belge.

Il a du flair, il est bon dans le placement mais ce n’est pas dingue non plus — HOLSBEEK

Florian Holsbeek, journaliste belge qui travaille pour Walfoot a répondu à nos questions à ce sujet. Selon lui, cette rumeur ne vaut rien. Il ne comprendrait même pas pourquoi l’OM s’activerait sur une telle piste…

« Cette rumeur, c’est quand même de l’énorme pipeau. Surtout quand on voit les deux clubs belges qui sont cités. Pour faire un topo : Bruges vient de recruter Bast Dost, l’attaquant néerlandais. Genk a déjà deux tops attaquant dont Onuachu qui a marqué 15 buts. Au niveau de Ugbo, c’est un attaquant qui n’est pas très fin techniquement mais plutôt puissant. Il a du flair, il est bon dans le placement mais ce n’est pas dingue non plus. Je l’ai vu à trois reprises cette année, il est passé deux fois à côté de son match. Il ne faut pas touché à ce joueur maintenant je pense. C’est un transfert compliqué, il est prêté par Chelsea à Bruges et je ne vois pas le Cercle le laisser filer alors qu’ils sont en difficulté en championnat, surtout offensivement. J’ai l’impression, vu la source, que c’est un manager qui se fait mousser ou un gars qui connaît le joueur et qui veut le mettre en avant. En tout cas, je ne vois pas de clubs belges sur lui et je ne vois pas non plus pourquoi l’OM irait mettre de l’argent sur lui. En terme d’adaptation, c’est peut-être mieux de prendre Laborde qui serait plus abordable en rapport qualité-prix. » Florian Holsbeek – Source : Football Club de Marseille (04/01/21)