Mercato OM : Christophe Dugarry s’emporte et envoie un message fort à Adrien Rabiot !

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a pris une position ferme en faveur d’Adrien Rabiot, suite aux récentes déclarations du milieu de terrain de la Juventus concernant son transfert à l’Olympique de Marseille. Rabiot, formé au PSG, a expliqué ses raisons de rejoindre un club rival, une décision qui a soulevé de nombreuses interrogations, notamment parmi les supporters parisiens. Pour Dugarry, l’international français n’a pas à se justifier.

Christophe Dugarry, ancien joueur de l’équipe de France, a critiqué ceux qui demandent des explications à Adrien Rabiot sur son choix de signer à l’OM après avoir été formé au PSG. Selon lui, Rabiot n’a aucune obligation de répondre à ces questions. « Il ne doit pas expliquer », a déclaré Dugarry sur RMC. Il insiste sur le fait que le joueur doit être libre de ses décisions sans être contraint de rendre des comptes aux médias ou aux supporters. Dans le football moderne, le choix d’un club est avant tout une question de carrière personnelle.

« Rabiot n’a pas à se justifier », affirme Dugarry

Pour Dugarry, la carrière d’un joueur de football appartient uniquement à ce dernier. « Tu fais tes choix, tu l’assumes », a-t-il affirmé. Le footballeur est libre de choisir le club qu’il souhaite rejoindre, en fonction de ses ambitions sportives ou financières. Que ce soit pour une durée de contrat plus longue ou un salaire plus élevé, chaque joueur est libre de ses choix. Dugarry estime que Rabiot ne doit pas se laisser affecter par les critiques et doit continuer à vivre sa carrière comme il l’entend. « Tu l’assumes, tu joues, tu prends le club dont tu as envie, tu prends l’oseille que tu as envie, tu fais le contrat dont tu as envie. Si tu as envie d’arriver en fin de contrat ou si tu veux un contrat de 20 ans… Adrien Rabiot fait ce qu’il veut. »

Rabiot : une gestion personnelle de sa carrière

Christophe Dugarry a également rappelé que Rabiot n’a pas à justifier ses décisions concernant la durée de son contrat ou ses ambitions. « C’est sa carrière, il la gère comme il veut », a-t-il ajouté. Le choix de Rabiot de signer à l’OM est une étape de plus dans sa gestion de carrière, après plusieurs années passées au PSG puis à la Juventus où il a prouvé sa valeur. Dugarry défend l’idée que chaque joueur est en droit de prendre des décisions qui correspondent à ses objectifs personnels, sans avoir à se justifier. « Je me permets de lui dire : ‘Arrête de répondre et chaque fois qu’on te pose cette question, ne réponds pas’. Il n’a pas à répondre, il n’a pas à se justifier. Point à la ligne. Lui s’est senti et il a eu envie d’expliquer un peu le pourquoi du comment mais je pense que c’est une erreur. Il ne doit pas expliquer le pourquoi du comment. Il fait ses choix, c’est sa vie et c’est sa carrière. Il la gère comme il a envie. Point à la ligne. «

Conclusion : La liberté d’un joueur

En conclusion, Christophe Dugarry a pris fermement la défense d’Adrien Rabiot, soulignant que ce dernier n’a aucune raison de répondre aux critiques concernant son transfert à l’OM. Pour Dugarry, Rabiot fait partie de ceux qui savent gérer leur carrière de manière indépendante et doit continuer à assumer ses choix sans se laisser distraire par l’opinion publique.