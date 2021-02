Mercato OM : Civelli émet des doutes sur la réussite de Sampaoli…

Jorge Sampaoli serait le successeur d’André Villas-Boas. L’ancien défenseur de l’OM et Argentin, Renato Civelli, est revenu sur la probable arrivée du coach de l’Atletico Mineiro…

Interrogé par So Foot, Renato Civelli est revenu sur son après-carrière et le choix de revenir en Argentine. Pour l’occasion, le défenseur a évoqué l’actualité de l’Olympique de Marseille et sur la possibilité de voir Sampaoli prendre la relève d’AVB…

Sampaoli ? Les gens n’ont pas oublié ce qu’il a fait avec la sélection – renato civelli

« J’ai reçu mille appels de gens de Marseille pour savoir ce que j’en pensais ! Sur Sampaoli, je ne sais pas trop. Il n’est pas très bien vu ici. Les gens n’ont pas oublié ce qu’il a fait avec la sélection. Il n’a pas bien géré le cas Messi. C’était bizarre. Son rapport avec les joueurs a été compliqué. En revanche, c’est un bosseur et un passionné. Le problème, c’est qu’on le compare à Bielsa qui a laissé un grand souvenir. Si tu suis ce que veulent les supporters et que ça se passe mal, ensuite ils viennent te voir et te disent : « Le responsable c’est toi parce que tu décides. » L’idée de Sampaoli me séduit, mais il faut vraiment voir comment le mariage pourrait se faire avec les joueurs. J’adorerais toujours qu’un Argentin réussisse à l’OM, mais j’ai surtout l’impression qu’il n’y a pas un bon candidat pour ce Marseille-là. Il y a des problèmes avec le groupe, le président est remis en question, les supporters sont tendus… Quand il n’y a pas de stabilité dans la structure du club, c’est difficile que les résultats suivent. Marseille, c’est toujours compliqué, mais là je trouve que c’est plus qu’avant. » Renato Civelli – Source : So Foot (17/02/2021)