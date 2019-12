Mercato OM : « Clairement, Germain doit partir cet été… »

Pour le dernier DFM de 2019, l’ancien joueur de l’OM Johnny Ecker a eu la gentillesse de venir sur le plateau de l’émission. Un des thèmes du jour concernait le mercato hivernal, et les joueurs qui n’auront plus qu’un an de contrat en juin prochain…

Thauvin, Mandanda, Lopez, Amavi ou encore Germain seront libre en juin 2021. Des cas bien différents pour notre journaliste Nicolas Filhol…

Benjamin Courmes, Nicolas FIlhol et Jean-Charles De Bono accueillent aujourd’hui en plateau Johnny Ecker, ancien défenseur de l’OM.

Le dernier match de l’année calendaire sera bien sûr au programme tout comme le classement et la seconde partie de la saison. Le mercato hivernal et les contraintes financières de McCourt sont aussi au programme. Enfin, une petite interview de Johnny Ecker pour bien terminer l’année…

Le sommaire :

– Décrassage : OM/Nîmes (3-1)

OM/Nîmes (3-1) – Le Gros Débat : Autoroute pour l’OM en Ligue 1 ?

Autoroute pour l’OM en Ligue 1 ? – Le Petit Débat : McCourt obligé de dégraisser lors du mercato d’hiver ?

McCourt obligé de dégraisser lors du mercato d’hiver ? – L’interview de Johnny Ecker

