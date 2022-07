Mercato OM : Clap de fin pour le dossier Diop !

Longoria ferait son possible pour récupérer la pépite monégasque, Sofiane Diop. En effet, avec le départ de Radonjic et le probable départ départ de Luis Henrique, il y a de la place à aller chercher sur les ailes, mais Monaco n’entend pas faciliter la tâche à l’OM.

Longoria l’a annoncé, il veut entre 5 et 8 recrues afin d’avoir un effectif compétitif et adapté à son nouveau coach, Igor Tudor. Après les recrues défensives de Samuel Gigot et Isaak Touré, l’OM se tourne vers l’attaque. Sofiane Diop, l’ailier monégasque a tapé dans l’œil du club phocéen et pourrait être une recrue de choix, entre jeunesse, caractère et marge de progression importante.

Monaco ne veut pas renforcer un concurrent dans le cadre d’un prêt !

Cependant selon les informations publiées par FootMercato, Monaco ne souhaite qu’un transfert sec, d’autant plus pour un départ chez un rival. Tandis que l’OM, et notamment Longoria préférerait un prêt avec option d’achat, qui correspondrait mieux aux finances du club. Pour rappel, Sofiane Diop est toujours lié à l’AS Monaco jusqu’en 2026 et est évalué à 20M€ par Transfermarkt, de quoi peut-être freiner l’OM dans ce dossier.

» Mes dirigeants et mes agents sont là pour discuter de mon avenir » – Diop

« Je suis avec les Espoirs, je fais abstraction de tout le reste. Mes dirigeants et mes agents sont là pour discuter de mon avenir, on verra après mais je suis focalisé sur les barrages car il y a une revanche par rapport à Donetsk, la saison dernière, où on a été éliminés à ce niveau de manière cruelle (0-1, 2-2). On l’a en travers de la gorge. On s’était dit qu’on avait fait tout ça pour rien et on n’a pas commencé la saison de la meilleure manière. Il fallait juste que la machine prenne avec un rush final exceptionnel, même si ce dernier but à Lens fait mal. Mais il fait moins mal que celui de Donetsk… » Sofiane Diop – source : L’Equipe (01/06/2022)