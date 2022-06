Le nom de Claudinho a été cité à l’Olympique de Marseille cette semaine. Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien nous en parle et détaille son profil !

Dimitri Payet n’est pas éternel. Le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille risque un jour de baisser de régime et prendre sa retraite en tant que footballeur… Il faudra donc lui trouver un remplaçant digne de ce nom après notamment l’échec Amine Harit cette saison.

Si tu prends Claudinho c’est vraiment pour concurrencer Payet, tu ne fais le pas venir pour le mettre sur le banc — Baillif

Le nom de Claudinho est sorti dans les médias il y a quelques jours. Le Brésilien qui évolue au Zénith pourrait jouer ce rôle de remplaçant de Payet d’après un spécialiste. Dominique Baillif nous a détaillé le profil du numéro 10.

« C’est un milieu de terrain offensif plutôt axial il peut évoluer sur le côté gauche, c’est un droitier mais c’est plutôt un joueur axial parce qu’il n’a pas la vitesse ou la percussion pour évoluer à un poste on va dire d’ailier spécialisé sur un côté. Mais dans sa qualité technique, sa qualité de passe, c’est un redoutable passeur décisif, très bon tireur de coup de pied arrêté, c’est pas un très grand gabarit mais qui résiste bien aux chocs et on va dire qui est assez costaud dans les duels. Et techniquement voilà c’est un joueur qui est très fin, qui peut faire la différence par le dribble, par les passes, par les buts aussi, c’est un joueur qui est assez réaliste devant les buts adverses. C’est un joueur qui est assez intéressant pour un club comme l’Olympique de Marseille, dans un registre un peu à la Dimitri Payet. Là si tu prends Claudinho c’est vraiment pour le concurrencer très clairement parce que tu fais pas venir Claudinho pour le mettre sur le banc je pense aujourd’hui. Il a montré sur sa saison au Zénith qu’il était capable de s’imposer dans un club européen, il a joué la ligue des champions. C’est un joueur qui aujourd’hui est mûr et mature je pense pour le football européen. Ce serait plus un rôle derrière l’attaquant de numéro 10 un peu à l’ancienne mais comme je l’ai dit, il peut jouer aussi côté gauche comme a pu le faire Payet qui n’est pas non plus le joueur le plus rapide aujourd’hui il a pu évoluer sur le côté gauche de temps en temps. Mais c’est un joueur qui aujourd’hui, représente une plus-value pour un effectif comme l’Olympique de Marseille je pense dans le secteur offensif, il a joué les jeux olympiques en 2021 de Tokyo, il était titulaire sur tous les matchs du Brésil qui avait remporté ces jeux olympiques, il n’a pas encore été sélectionné avec le Brésil mais voilà si jamais il venait signé à Marseille et qu’il faisait de bonnes prestations un peu à l’image de Gerson je pense qu’il aurait toute sa place. » Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)