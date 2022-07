Mercato OM : Clauss, contrat de 3 ans !

Arrivé à Marseille mardi, Jonathan Clauss a passé la traditionnelle visite médicale avec succès. L’OM vient donc d’officialiser son transfert, le montant de la transaction est estimée à moins de 10M€ bonus compris (7,5 + 2?).

« Né à Strasbourg le 25 septembre 1992, Jonathan a connu une ascension progressive vers le haut niveau international, du National 3 à l’Equipe de France en moins de 7 ans. Passé par l’US Raon-l’Etape, l’US Avranches et Quevilly-Rouen, il rejoint en 2018 la Bundesliga 2 sous les couleurs du Arminia Bielefeld. En Allemagne, il disputera 65 matchs et participera activement à la montée en Bundesliga de son club, lors de la saison 2019-2020 avec 5 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. L’été suivant, ses bonnes performances lui permettent de rejoindre le RC Lens en Ligue 1 Uber Eats. Dans le Nord, il continue sur sa lancée : 78 matchs, 11 buts et 18 passes décisives et est désigné membre de l’équipe type du championnat lors des deux dernières saisons. Le 17 mars 2022, il est sélectionné pour la première fois en Equipe de France par Didier Deschamps. Véritable piston droit, capable de répéter les efforts dans son couloir, il possède le profil idéal pour s’intégrer dans le schéma de jeu d’Igor Tudor. Jonathan Clauss mettra à disposition toute son énergie et sa détermination pour permettre au club d’atteindre ses objectifs. » OM.fr (20/07/2022)