Mercato OM : « Clauss, déjà la meilleure recrue? »

L’OM s’est imposé 2-1 face à Nantes ce samedi lors de la 3ème journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Jonathan Clauss sur ce match.

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce samedi face au FC Nantes (2-1) au Vélodrome. Igor Tudor a fait des choix forts pour cette rencontre en mettant une nouvelle fois Dimitri Payet sur le banc tout comme Under. En pistons, l’OM a fait confiance en ses recrues avec Clauss et Nuno Tavares.

Et on le comprend ! Les deux latéraux sont les plus en vue depuis le début de la saison… A droite, le Français a une nouvelle fois fait une grande prestation face au FC Nantes avec ses nombreux allers retours.

La note de Jonathan Clauss : 6,5/10

Son appréciation

Déjà la meilleure recrue?

Avec tout le respect que l’on doit à Alexis Sanchez, Jonathan Clauss semble bel et bien être le joueur que l’on attendait. Le piston droit a été incroyable depuis le début de la saison. Virevoltant, juste techniquement et toujours dans les bons coups, le piston droit sied parfaitement au système de l’OM d’Igor Tudor. Sur cette rencontre face au FC Nantes, il n’a pas ménagé ses efforts avec plusieurs allers retours. Si Issa Kaboré veut jouer la concurrence, il a du voir ce samedi qu’il a du pain sur la planche !