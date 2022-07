Mercato OM : Clauss est à Marseille !

Son arrivée a été confirmé par Pablo Longoria ce mardi en conférence de presse. Jonathan Clauss vient d’arriver à Marseille, il devrait y signer un contrat de 3 ans.

Voilà ⁦@Djoninho25⁩ est arrivé à Marseille 😉💙😎💪 pic.twitter.com/sfbPxHufME — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) July 19, 2022

On a un accord de principe pour Clauss — Longoria

« On a un accord de principe pour Clauss. Blanco est en train d’arriver en avion, on a un accord de principe avec le Celta Vigo. On a discuté de différents profils de joueurs. Veretout est un joueur de Rome. Nuno Tavares cherche encore sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines, on recherche un joueur à gauche. On parle de joueurs de haut niveau avec beaucoup de sollicitations. C’est un marché où il faut être patient. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (19/07/2022)