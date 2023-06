Mercato OM : Coach, plus que 2 noms ou une surprise ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM devrait annoncer son nouvel entraîneur dans les prochains jours. Selon plusieurs médias dont RMC et FootMercato, les deux favoris pour le poste seraient Marcelino et Paulo Fonseca.

Avec l’échec de la piste Marcelo Gallardo, l’OM se pencherait désormais sur deux autres coachs pour prendre les rênes de l’équipe, Paulo Fonseca et Marcelino. Mais Pablo Longoria pourrait aussi sortir de son chapeau un coach qui n’a pas encore été évoqué !

Annoncés comme les Plans B et C de Pablo Longoria par FootMercato, le Portugais et l’Espagnol se retrouvent désormais favoris pour succéder à Igor Tudor.

🔵⚪️🇦🇷🇵🇹🇪🇸 #Ligue1 | ◉ Hier soir, l’OM attendait encore le « oui » définif de Marcelo Gallardo. Les dirigeants ont commencé à échanger avec lui de recrues potentielles. ◉ Plan B : Fonseca ◉ Plan C : Marcelino Avec @sebnonda & @Stickwic https://t.co/6IvDzyAgmm — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 17, 2023

Deux dossiers différents

Si Paulo Fonseca est désormais le « favori », il représente aussi la cible la plus compliquée à obtenir. L’ancien coach du Shakhtar est sous contrat avec Lille et ne serait pas contre l’idée continuer l’aventure dans le Nord. Autre frein à l’opération, pour s’attacher ses services, l’OM devrait dépenser plusieurs millions d’euros, ce qui refroidirait Pablo Longoria.

Marcelino est lui considéré comme la solution de secours, l’ancien valencian est libre de tout contrat et c’est un bon ami de Pablo Longoria. Malgré son palmarès, l’Espagnol reste cependant une option moins attrayante sur le papier que Fonseca qui connaît déjà la Ligue 1.

Les « finalistes » sont donc connus pour le poste, même si le président marseillais peut également sortir une surprise de son chapeau au dernier moment comme il l’avait fait avec Tudor, l’année dernière.

Daniel Riolo dément pour Fonseca

La piste Paulo Fonseca, déjà considérée comme compliquée vient encore de prendre du plomb dans l’aile, cet après-midi. Le consultant RMC, Daniel Riolo a expliqué sur son compte twitter que le coach lillois n’avait pas été contacté par l’OM et qu’il ne représentait pas une solution.