Mercato OM : Comment le #RonaldOM est devenu Top Tweet Monde !

Ce mardi soir, un Twittos OM, Basile Bilo a posté un montage de Cristiano Ronaldo avec le maillot de l’OM. Quelques heures plus tard, le #RonaldOM était en Top Tweet Monde.

Tout est parti de ce tweet. Un compte relaie la déclaration de Piers Morgan, un proche de Cristiano Ronaldo. » Je pense qu’il pourrait se retrouver dans un endroit assez surprenant. » Le twittos, très connu des supporters de l’OM, Basile Bilo répond « l’Olympique de Marseille »

Voyant l’engouement autour de cette réponse, une idée lui vient en tête. Graphiste, il s’empresse de réaliser un montage avec Cristiano Ronaldo et un maillot de l’Olympique de Marseille. A 21h54, la magie a opéré. Le voici.

Top Tweet monde numéro 1 !

Le hashtag posé sur le tweet n’est encore qu’au stade d’embryon… #RonaldOM devient quelques heures plus tard l’un des termes les plus utilisés sur la plateforme mardi soir. Au moment où nous écrivons ces lignes, c’est toujours le cas avec plus 50 000 posts publiés. S’il fallait le rappeler, tous ces posts sont à prendre au second degré.

Je débarque sur le meilleur réseau du monde, en voyant le meilleur joueur du monde, avec le maillot du plus grand club du monde. #RonaldOM pic.twitter.com/pHbwDEgihR — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 19, 2022

bakambu qui va apprendre à cr7 comment prendre la profondeur #RonaldOM pic.twitter.com/MEFevJgmgY — Kalo🕺🏽🃏 (@kalo0914) July 19, 2022

Quand Tudor était adjoint de Pirlo à la Juventus avec CR7 !

AHAHAHAHAHHAHAHAH JSP QUI CEST MAIS SA BIO EST EN PORTUGAIS ET IL EST CERTIFIE AHAHAHAH #RonaldOM https://t.co/kc0hut7NHT — Bilo ☀️ (@basilebilo) July 19, 2022

Clauss et Ronaldo en prochaines recrues?

CR7 à l’OM = iShowSpeed qui regarde la Ligue 1 Je donne tout pour voir ça — Arkunir (@Arkunir) July 19, 2022

La carte de CR7 à l’OM sur FIFA !

Comment ne pas s’endormir en pensant à Jordan Amavi centrer sur la tête de Ronaldo lors de la première journée de Ligue 1 #RonaldOM — Glophar (@Glophar) July 19, 2022

Henni participe aussi au #RonaldOM

Ronaldo doit signer à l’OM ça serait un tremplin dans sa carrière #RonaldOM pic.twitter.com/smtDkLx7K9 — HENNI MOHAMED OFFICIEL (@henni_mo) July 19, 2022