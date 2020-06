Mercato OM : Comment trouver 60 M€ sans vendre tes meilleurs joueurs ?

Nouvel extrait de l’émission Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille ce lundi ! Comment trouver 60 millions d’euros pour renflouer les caisses sans affaiblir l’effectif?

L’Olympique de Marseille est dans une situation financière compliquée. Selon plusieurs médias, le club va devoir vendre pour 60 millions d’euros cet été afin de rentrer dans les clous du fair-play financier. Mais comment atteindre cette somme tout en affaiblissant pas trop l’effectif? C’est la question que Benjamin Courmes a posé aux intervenant de ce Débat Foot Marseille. Réponse de Nicolas Filhol !

imaginons un jackpot à 20 millions pour Radonjic ! Tu peux trouver un pigeon on ne sait jamais

« Il va fallloir bien vendre mais c’est compliqué, surtout avec l’après COVID. A priori les prix ne seront pas à la hausse. Il faudra bien placer les remplaçants. Lopez, Radonjic… Après les cadres, Sanson va peut-être partir. Il devrait moins avoir sa place si on passe en 4-4-2 comme on l’a entendu avec un attaquant supplémentaire. Sanson aura moins d’utilité. Il pourrait déjà apporter 20 ou 25 millions d’euros à l’OM. Pour arriver au 40 millions après, si tu fais 10 millions d’euros sur Lopez, imaginons un jackpot à 20 millions pour Radonjic… On peut se rapprocher des 60 ! Tu peux trouver un pigeon on ne sait jamais ! »

Nicolas Filhol— Source : Football Club de Marseille

Retrouvez l’intégralité de l’émission débat Foot Marseille ci- dessous