Mercato OM : « Conceiçao est spécial ! Il vient sous certaines conditions ! »

Alors tout le monde à Marseille attend l’arrivée de Sergio Conceiçao, Malang Sarr qui avait passé une saison à Porto en 2020 sous les ordres du technciien portugais décrit le personnage pour l’Equipe.

Quand le quotidien sportif évoque la longueurs des négociations entre l’OM et Sergio Conceiçao, le défenseur coupe. « Ah je sais pourquoi, il est spécial ! Il vient sous certaines conditions, car il a besoin de garanties. Il ne va jamais se lancer dans quelque chose qu’il ne connaît pas. Si le projet est à la hauteur de ses ambitions, il va tout donner. Mais si c’est bancal, il ne va pas forcer. Une fois que c’est fixé, peu importe ce qu’il a entre les mains : il va tirer le maximum de ses joueurs. » Malang Sarr évoque l’exigence de Conceiçao. « Il attache une importance énorme à la condition physique, ça va avec le jeu qu’il impose, les courses et l’agressivité. Il faut être au top. Il y a un circuit quotidien à faire pour être bien physiquement, il ne perd jamais ça de vue. Pendant les trêves internationales, on avait beaucoup transpiré mais toujours avec ballon. »

Sébastien Denis, le rédacteur en chef de Foot Mercato a annoncé sur son compte Twitter que des discussions entre le coach portugais Sergio Conceiçao et Longoria ainsi que Benatia avaient lieu très régulièrement ces derniers temps. D’après le rédacteur en chef de Foot Mercato toujours sur son compte Twitter le coach de Porto et la « piste numéro 1 » pour l’Olympique de Marseille et reste « ultra prioritaire ». Néanmoins, l’attente de sa signature est longue pour les supporteurs. L’équipe c’est aussi exprimé sur le dossier en ce montrant prudent, « Si d’autres sources assurent qu’il ne reste que des détails à régler avant un dénouement prévu dans les prochains jours, les dirigeants marseillais marchent sur des œufs : ils ne veulent pas s’emballer pour ne pas gâcher au dernier moment une négociation aussi cruciale que compliquée », déclare le quotidien.

Comme le dit @Santi_J_FM c'est de la répétition. Après on peut le refaire :

▪️ discussions permanentes entre le duo Longoria-Benatia et Sergio Conceicao.

▪️ une certaine confiance règne à Marseille. Mais il y a toujours de la méfiance, d’où la prudence…

— Sébastien Denis (@sebnonda) June 12, 2024

Sébastien Denis toujours sur son Twitter a annoncé que le site footmercato « préfère attendre plutôt que faire des papiers tous les jours pour dire ça avance, parce qu’en vrai, un jour ça avance un jour ça recule », annonce-t-il sur son compte. Effectivement alors qu’hier dans la rédaction du Football Club Marseille, « Tous les voyants sont au vert pour Conceiçao à l’OM ». À l’heure actuelle rien, n’est acté pour Marseille.

